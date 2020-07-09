Губернатор Смоленской области: регион ежегодно улучшает позиции в рейтинге АСИ

ТАСС, 9 июля. Смоленская область по итогам 2019 года поднялась с 20 на 16 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Область уже четыре года подряд входит в верхнюю часть рейтинга, сообщил губернатор Алексей Островский после заседания наблюдательного совета АСИ, которое в четверг провел президент РФ Владимир Путин.

"Последние два года Смоленская область достигает колоссальных объемов инвестиций в основной капитал - порядка 70 млрд рублей, при этом основную долю составляют именно частные вложения, их объем в 2019 году вырос на 8,5 млрд рублей. Мне как главе региона отрадно, что Смоленщина последние четыре года находится в верхней части рейтинга и ежегодно улучшает свои позиции по различным критериям", - приводит пресс-служба областной администрации слова Островского.

На заседании наблюдательного совета АСИ представили Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Агентство готовит его ежегодно совместно с деловыми объединениями. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По данным АСИ, Смоленская область укрепила свои позиции в рейтинге, поднявшись с 20 на 16 место.

Такой результат, по словам Островского, связан с системной работой администрации региона с федеральными органами власти, бизнес сообществом.

По данным пресс-службы, за последние четыре года Смоленская область продвинулась в Национальном рейтинге на 64 позиции вперед. "В прошлом году наш регион занял 20-е место в интегральном Национальном рейтинге, повысив показатели 2018 года на 11 пунктов, и вошел в двадцатку субъектов-лидеров", - отметили в пресс-службе.

Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и администрацией Смоленской области заключили в сентябре 2016 года. Согласно документу, АСИ содействует улучшению инвестиционного климата в регионе, инициированию и продвижению общественно значимых проектов для малого и среднего бизнеса, в том числе в социальной сфере.