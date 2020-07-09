США ввели санкции против четырех граждан и одной организации КНР в рамках акта Магнитского

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против четырех бывших и действующих чиновников из Китая, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Минфина США.

Ограничения введены в связи с "серьезными нарушениями в отношении этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", утверждает ведомство. В списке фигурируют секретарь партийного комитета СУАР Чэнь Цюаньго, бывший заместитель главы парткома региона Чжу Хайлунь, глава управления общественной безопасности СУАР Ван Миншань и бывший секретарь парткома управления общественной безопасности региона Хо Люцзюнь.

"Соединенные Штаты привержены использованию полного спектра своих финансовых возможностей для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в Синьцзяне и во всем мире", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Визовые ограничения

В дополнение к санкциям Минфина отдельные визовые ограничения против китайских чиновников ввел Госдепартамент. Как сообщил госсекретарь Майкл Помпео, в этот список были включены "три представителя Коммунистической партии Китая высокого ранга": Чэнь Цюаньго, Чжу Хайлунь и Ван Миншань. По версии Вашингтона, они якобы причастны к насилию над меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, говорится заявлении Помпео.

"Я также налагаю дополнительные визовые ограничения на других должностных лиц КПК, которые, как представляется, несут ответственность за - или причастны к - несправедливому содержанию под стражей или жестокому обращению с уйгурами, этническими казахами и членами других меньшинств в Синьцзяне", - говорится в документе.

По версии госсекретаря, "КПК нарушает права человека в отношении уйгуров, этнических казахов и представителей других меньшинств в Синьцзяне, включая принудительный труд, произвольные массовые задержания и принудительное регулирование численности населения, а также пытается искоренить их культуру и мусульманскую веру". Помпео полагает, что и остальные страны должны "осудить поведение" Китая.

"В результате этого они и их ближайшие родственники не смогут въехать на территорию Соединенных Штатов", - говорится в распространенном заявлении главы американской дипломатии. "Эти санкции и визовые ограничения дополняют меры, объявленные сегодня Министерством финансов США", - добавил он.

Санкции Минфина и Госдепартамента предполагают заморозку всех активов в Соединенных Штатах и визовые ограничения, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.

В новость были внесены изменения (19:57 мск) - добавлен комментарий Госсекретаря США Майкла Помпео