Путин поручил увеличить в бюджете долю расходов на здравоохранение и образование

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при формировании федерального бюджета на последующие годы увеличить долю эффективных расходов на здравоохранение и образование. Как сообщается в четверг на сайте Кремля, поручение дано по итогам обращения к гражданам 23 июня.

"Обеспечить при формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Доклады по этому вопросу должны быть представлены до 30 сентября и 1 декабря 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, кабмин должен совместно с органами исполнительной власти регионов обеспечивать контроль за оплатой ежегодного отпуска медицинских, социальных и иных работников, рассчитанной с учетом федеральных доплат за работу в условиях коронавируса. Доклад поручено представить до 30 июля 2020 года, далее - ежеквартально.