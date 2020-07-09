Путин поручил оказать регионам дополнительную финансовую поддержку

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства оказать регионам дополнительную помощь в размере 100 млрд рублей. Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля, доклад о выполнении нужно предоставить до 1 августа.

"Оказать бюджетам субъектов Российской Федерации дополнительную финансовую поддержку в размере 100 млрд рублей (в дополнение к выделенным из федерального бюджета бюджетным ассигнованиям в размере 200 млрд рублей) для обеспечения их сбалансированности исходя при этом из необходимости поощрения субъектов Российской Федерации с высокими темпами роста расходов инвестиционного характера, а также из необходимости приоритетной компенсации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и недополученных ими доходов в связи с принятием решений на федеральном уровне", - указано в документе.

Также кабинету министров следует "предусмотреть увеличение на 100 млрд рублей объемов выдаваемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" гарантий в целях обеспечения кредитов, предоставленных организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и социально ориентированным некоммерческим организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, возобновления деятельности".

До 15 июля Путин ждет от правительства "предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования развития транспортной, сетевой и иной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации".

Об этих мерах глава государства говорил в обращении к гражданам страны 23 июня.