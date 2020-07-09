Калининградский аэропорт Храброво с 10 июля возобновляет круглосуточный режим работы

КАЛИНИНГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Храброво в Калининграде с пятницы, 10 июля, возобновляет круглосуточный режим работы, об этом сообщила журналистам в четверг представитель авиаузла Наталья Грицун. Из-за пандемии коронавируса воздушная гавань с 31 марта работала по сокращенному графику, только днем.

"С 10 июля обслуживание пассажиров в аэропорту Храброво будет производиться круглосуточно", - сказала она, отметив, что вся актуальная информация о времени вылета и прилета рейса размещена на табло в здании аэровокзала и на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

При этом Грицун подчеркнула, что в аэропорту проводится тщательная уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей, включая лифты, стойки регистрации, зоны досмотра, офисные помещения, трапы, пассажирские автобусы. При нахождении в здании аэропорта необходимо использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски). В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции, установлены дозаторы с антисептиком для рук. В зале прилета сотрудники Роспортебнадзора проводят дистанционную термометрию всех прибывающих пассажиров.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 9 июля на коронавирус обследовано нарастающим итогом 98 690 человек, из них выявлено 2 578 случаев заражения (1 768 человек выздоровели), умерли 41, остаются под медицинским наблюдением 470 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

Международный аэропорт Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Самарой, Сочи, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Гомелем, Ташкентом, Варшавой, Антальей, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн пассажиров.