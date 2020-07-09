Ученые из NREL разработали метод повышения качества данных с помощью машинного обучения

ТАСС, 9 июля. Исследователи из Национальной лаборатории по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики США (NREL) разработали новый подход к машинному обучению, позволяющий быстро повысить разрешение данных о скорости ветра в 50 раз, а о солнечном излучении - в 25 раз. Об этом сообщает издание Solar Industry Magazine.

"Отсутствие данных высокого разрешения для различных сценариев является одной из основных проблем при планировании мероприятий по обеспечению энергетической устойчивости. Климатические прогнозы оказывают огромное влияние не только на возобновляемую энергетику, но и на сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли. Новый метод позволяет существенно улучшить их качество благодаря передовым технологиям", - сказал старший сотрудник NREL Райан Кинг.

В основу нового подхода был положен метод состязательного машинного обучения (adversarial machine learning), в процессе которого производительность нейронных сетей повышают, заставляя их конкурировать друг с другом в процессе генерирования новых реалистичных данных высокого качества. Исследователи NREL подготовили два типа нейронных сетей в модели - один для распознавания физических характеристик солнечного излучения и данных о скорости ветра, а другой - для интеграции этой информации в данные низкого разрешения. Со временем нейросети получают более реалистичные данные и совершенствуются в умении различить реальные и фальшивые входные данные. Благодаря этому подходу исследователям NREL удалось добавить до 2,5 тыс. пикселей на каждый оригинал пиксель исходной информации.

Климатические прогнозы, качество которых можно улучшить благодаря новой ML-технологии, имеют важное значение для предсказания динамики ветра, облаков, дождя и морских течений, что необходимо для эффективной работы электростанций.