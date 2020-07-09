Помпео заявил, что компании США перенесут часть своих производств из Китая во Вьетнам

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американские компании перенесут часть своих производств из Китая во Вьетнам ввиду принимаемых администрацией США мер, а также с учетом последствий пандемии, вызванной новым коронавирусом. С таким прогнозом выступил в четверг на телефонном брифинге для иностранных журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

Комментируя двусторонние отношения Вашингтона и Ханоя, он дал им высокую оценку.

"Отношения между нашими двумя странами важны. Они базируются на фундаментальном разделяемом сторонами понимании общего пути вперед. [В том числе] экономического пути вперед", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

В связи с этим он заострил внимание на теме прямых инвестиций США во Вьетнаме. "Мы считаем, что есть отличные возможности, которые двинутся во Вьетнам вследствие решений [США] вывести цепи поставок из Китая. Это прямой результат политических волнений в Китае, а также решений, которые принимаются бизнес-лидерами, говорящими, что это место попросту слишком рискованное, чтобы продолжать <...> производить продукцию для цепей поставок по всему миру. Мы считаем, что значительные части Юго-Восточной Азии, скорее всего, извлекут пользу из этого", - утверждал Помпео.

Кроме того, он обвинил Пекин в создании угроз Юго-Восточной Азии и регионам Тихого и Индийского океанов, не приводя никаких доказательств. "<...> А еще есть очень серьезный вызов Юго-Восточной Азии и свободным и открытым регионам Индийского и Тихого океанов со стороны Коммунистической партии Китая", - считает госсекретарь.