Минкомсвязь исключает любую возможность утечки паспортных данных избирателей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Паспортные данные россиян, удаленно голосовавших по поправкам в конституцию, кодировались специальным образом, чтобы исключить любую возможность утечки персональных данных. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минкомсвязи, комментируя данные СМИ о якобы размещении в открытом доступе персональных данных онлайн-избирателей.

В Минкомсвязи объяснили, что для внутреннего использования членами избирательных комиссий ведомство подготовило автоматизированный сервис, посредством которого можно было проверить на участке, голосовал ли избиратель дистанционно. Этот сервис использовался для предотвращения двойного голосования, и в то же время давал возможность проголосовать традиционным способом тем избирателям, кто заявился, но не воспользовался онлайн-голосованием.

"Серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение были закодированы и представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина. Хеш-суммы не являются персональными данными. Публикация такого случайного набора символов не может навредить гражданам", - заверили в Минкомсвязи.

По словам представителя ведомства, инструкция для работы с сервисом была направлена в избирательные комиссии письмом, имеющим гриф "Для служебного пользования". "Приложение было доступно для скачивания по закрытой ссылке и располагалось в запароленном архиве, а пароли распространялись через защищенные каналы передачи данных только лицам, уполномоченным использовать сервис", - пояснил собеседник агентства.

В Минкомсвязи при этом назвали распространение информации противоправными действиями и считают, что необходимо провести служебное расследование, чтобы определить лицо, совершившее нарушение, для исключение влияния человеческого фактора в будущем.

Ранее издание "Медуза" сообщило, что столичные власти якобы выложили в открытый доступ персональные данные всех онлайн-избирателей. По информации издания, 1 июля архив с номерами и сериями паспортов участников дистанционного электронного голосования, закодированными в виде цифро-буквенных последовательностей, мог скачать любой желающий.