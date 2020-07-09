Более 2 тыс. предпринимателей Ставрополья получили льготные кредиты

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья выдали более 2 тыс. льготных кредитов предпринимателям региона с начала пандемии. Бизнесмены оформляют беспроцентные займы, а также участвуют в программе реструктуризации уже имеющихся кредитов, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"На Ставрополье льготные кредиты получили более 2 тысяч предпринимателей <…> В регионе идет реализация первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии. В частности, работает ряд программ финансовой поддержки, предоставляющих предпринимателям региона необходимые кредитные ресурсы", - говорится в сообщении.

Беспроцентные займы на неотложные нужды уже оформили более 600 предпринимателей Ставрополья, общая сумма составила 1,6 млрд рублей. Также в крае действует программа возобновления деятельности предпринимателей, кредиты оформляются под 2% с возможностью полного списания. С 1 июня участниками программы стали более 2 тыс. предпринимателей, общая сумма кредитов составила 4,6 млрд рублей.

На уже действующие кредиты предпринимателям предоставляется возможность реструктуризации. "Кредитные каникулы получили 2700 субъекта МСП в объеме 8,2 млрд рублей", - пояснили в управлении по информационной политике.

Ранее в правительстве края сообщали, что пострадавшими от пандемии в наибольшей степени признаны 35 тыс. субъектов МСП. Дополнительные средства на поддержку бизнеса в период пандемии на Ставрополье составляли порядка 5 млрд рублей на начало июня 2020 года.