США недовольны экономическим сотрудничеством Китая и России со странами Африки

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты недовольны экономическим сотрудничеством Китая и России со странами Африки и хотели бы, чтобы эти государства вместо этого взаимодействовали с США и их союзниками в Европе. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на телефонном брифинге для иностранных журналистов.

"Мы видим, как Китай и Россия <...> используют свои экономические инструменты [в Африке]", - сказал он.

Помпео утверждал, что когда США оказывают содействие странам Африки, они делают это потому, что "это правильная политика - помогать людям в Африке". В то же время Китай, согласно его версии, делает это "всегда в обмен на что-то".

"Это [сотрудничество с Китаем] внешне выглядит нормально, правильно, но через какое-то время выясняется, что они часто подкупают кого-то внутри страны", - утверждал госсекретарь.

"Мы недовольны этим, мы хотели бы, чтобы африканский страны принимали другие решения и ценили тот факт, что у них есть настоящие партнеры в Европе и в лице Соединенных Штатов", - добавил глава американской дипломатии.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь называл откровенной клеветой высказывания Помпео о "закабалении Африки" Пекином в условиях пандемии нового коронавируса и экономического спада в мире. По словам дипломата, при взаимодействии с другими государствами китайские власти неизменно занимают "прозрачную и ответственную позицию". Он напомнил, что Пекин учитывает сложную экономическую ситуацию в мире, и правительство КНР уже предприняло меры для того, чтобы облегчить долговое бремя Африки по существующим займам.