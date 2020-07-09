В АСИ попросили поддержать инициативу по образованию технологических лидеров в регионах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков попросил поддержать инициативу по образованию технологических лидеров "500 000 талантов". Такую просьбу он озвучил на заседании наблюдательного совета агентства, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил Песков, в России наблюдается нехватка технологических команд, в то время как совместная инициатива агентства и Кружкового движения Национальной технологического инициативы, помогает решить эту проблему.

"Фокус того, что мы делаем сегодня - это существенное увеличение технологических команд, которые делают стартапы. Очень тяжелая работа, но невероятно важная и нужная, потому что тогда мы выбираем из двух претендентов, а из 3-4-10, которые объединяются и растут", - пояснил он.

Целью инициативы, по его словам, является переход от 50-70 тыс. поддерживаемых талантов к 500 тыс. в год.

"Это невероятно амбициозная цель, но мы считаем, что вместе с крупными партнерами - коллегами из Сбербанка, Минпросвещения мы можем прийти к модели, когда такой кружок у нас есть в каждом городе страны и в 30 тыс. школ", - пояснил Песков.

Он подчеркнул, что эта инициатива относится и к вопросу "цифровой справедливости" - она помогает школьникам из удаленных уголков страны получить доступ к тем же технологиям, что и студенты ведущих вузов.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы "Кружковое движение". Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект "Наука".

О наблюдательном совете

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся прошлые итоги работы агентства.

Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Владимир Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.