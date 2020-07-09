Беглов: активная работа властей с бизнесом позволила Петербургу подняться в рейтинге АСИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Планомерная работа по оптимизации государственных услуг, содействие развитию механизмов активизации предпринимательской и инвестиционной активности в Санкт-Петербурге позволили городу подняться с пятого на четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России в 2020 году, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на заявление губернатора города Александра Беглова.

Итоги Национального рейтинга объявила глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В прошлом году мы провели большую работу по оптимизации процедур и государственных услуг, в том числе по их цифровизации. Сократили сроки предоставления услуг. Подключение к электрическим сетям в Петербурге до сих пор остается лучшей практикой среди всех российских регионов", - процитировала Беглова пресс-служба.

Ленобласть сохранила позиции в топ-20

Ленинградская область опустилась в рейтинге АСИ 2020 года с 9 на 13 место, сохранив позиции в топ-20 регионов с наиболее привлекательным инвестиционным климатом.

Как рассказал журналистам в четверг председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов, оценивая результаты рейтинга, среди субъектов РФ возрастает конкуренция в привлечении инвесторов, что также влияет на их ротацию в рейтинге. "Мы ожидаем более подробные результаты, подборку лучших региональных практик, чтобы проанализировать свою работу и продолжить взаимодействие с АСИ и коллегами из других субъектов. Одно из наших приоритетных направлений, над которым мы работаем для улучшения деловой среды - цифровизация выдачи градпланов и разрешений на строительство", - процитировала Ялова пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

О рейтинге АСИ

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.