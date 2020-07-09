Эксперты указали на возвращение расходов россиян к уровню до начала пандемии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Доля расходов россиян на покупку продуктов в июне снизилась до 36%, что говорит о возвращении потребления к показателям периода до начала пандемии, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"При общих расходах среднестатистической российской семьи в июне в размере 58,3 тыс. рублей траты на питание в среднем составили 21,1 тыс. рублей. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 36%", - говорится в исследовании.

Food Index начал стабилизироваться после двух периодов рекордных значений. Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигла 42%, что на треть превышало показатель 2019 года. Это свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния россиян со сравнительно обеспеченного в марте 2020 года (36%) до ниже среднего в апреле - мае. В апреле значение индекса (46%) было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер. В 2019 году среднегодовое значение индекса составило 31%.

В июне общие расходы среднестатистической российской семьи оказались на 1,3% выше, чем в мае, и на 13,5% ниже июня 2019 года. Расходы на продукты питания в июне оказались равны 21,1 тыс. рублей. По сравнению с маем индекс сократился на 13,1%. При этом против прошлого года индекс растет на 18,6%.

Как отмечают эксперты, на динамику оказывают влияние сразу несколько факторов: снятие части карантинных мер, отложенный спрос, которому поспособствовали дополнительные выходные (12 и 24 июня).

"Судя по динамике последних месяцев, самоизоляция стимулировала людей большую долю расходов распределять на продукты питания. Вероятнее всего это происходило по причине отсутствия других значительных трат", - отмечают аналитики.

О методике

Исследовательский холдинг "Ромир" разработал методику расчета Food Index - показателя, демонстрирующего динамику доли затрат на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйств. Размер этой доли затрат на продукты является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население. Так, согласно утвержденной ООН методике, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной; 40%-50% - страной, где удовлетворяются основные потребности (ниже среднего уровня); 30%-40% - сравнительно обеспеченное население; 20%-30% - обеспеченное общество; 20% и меньше - богатое общество.

К категории затрат на продукты питания относятся все расходы как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в гостинично-ресторанный бизнес. Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты домохозяйств на все категории товаров и услуг.