Российские индексы снизились ниже уровней закрытия прошлой недели

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок продолжил отступление от локальных максимумов, достигнутых в начале недели. Так, индекс Мосбиржи по итогам дневных торгов закрылся снижением на 1,19%, до 2782,43 пункта, РТС - на 0,89%, до 1234,42 пункта. Доллар к рублю на 19:22 мск снизился на 0,27%, до 70,9 рубля, евро - на 0,58%, до 80,12 рубля.

Давление на российский рынок акций оказали внешние факторы, вновь активизировались продажи на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал снижение на 1,62%, до $42,56 за баррель. Также негативное влияние на рынок оказала динамика западных фондовых площадок, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 2% и 1,6% соответственно", - сказал он.

Новостной фон остается смешанным. "ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не пройден, вместе с тем в администрации президента США отметили, что не ожидают второй волны заболеваемости COVID-19, а отдельные вспышки можно контролировать", - добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

На общей динамике индекса Мосбиржи отразилась и дивидендная отсечка "Детского мира" и "Лукойла". Так, акции "Лукойла" упали более чем на 7%. Компанию им составили бумаги ОГК-2 и НЛМК, потерявшие 4,4% и 2,7% соответственно. Лучше рынка торговались "Полюс золото" и "Магнит", рост которых превысил 2%.

Бумаги "Полюс золота" растут 16 сессий подряд и к настоящему времени поднялись к 13 тыс. 353 рублям, своему максимуму, отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. "Безусловно, здесь нужна коррекция хотя бы на 5%, потому что акции выглядят перекупленными, но смотрится тренд устойчиво и уверенно. В таких условиях среднесрочно нельзя исключать теста 14 тыс. рублей", - добавила она.

Прогноз на 10 июля

В пятницу, 10 июля, ожидается сохранение осторожной динамики на рынках, считает Александр Бахтин.

"Завтра выйдет ежемесячный обзор нефтяного рынка от МЭА [Международное энергетическое агентство]. Из отечественной статистики выделим торговый баланс РФ за май. Кроме того, в конце недели будут опубликованы данные по инфляции в США в июне, а также объем займов, выданных в КНР за первый летний месяц", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завершит неделю в диапазоне 2775-2840 пунктов, курс рубля к доллару - 70,3-71,5 рубля.

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, в пятницу сравнительно высокими представляются шансы технического повышения индекса Московской биржи, однако по итогам предстоящей недели шансы дальнейшего понижения российского рынка акций преобладают.

Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня, по оценке "Фридом Финанс", для индекса Мосбиржи и курсов доллара к рублю составляют 2760-2810 пунктов и 70,45-71,30 рубля соответственно.