Вопрос административных барьеров в получении семьями поддержки рассмотрят до конца года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вопросы искусственных административных барьеров, с которыми сталкиваются российские семьи при получении государственной поддержки, будут рассмотрены в рамках национальной инициативы до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в четверг по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Новгородской области и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрей Никитин.

"Президент сказал, что с этим, [с барьерами], нужно системно разбираться, появится национальная социальная инициатива, в рамках этой инициативы <...> до конца года мы соберемся и поговорим обо всех этих барьерах. И я как руководитель рабочей группы Госсовета, и наша команда Министерства соцзащиты, Минздрава будем очень активно в этой работе участвовать", - сказал Никитин.

Губернатор пояснил, что при принятых государством мерах поддержки семей с детьми (это в том числе развитие материнского капитала) семьи, воспитывающие детей, сталкиваются с неоправданными бюрократическими барьерами. Например, при оплате больничного листа, зависящего от рабочего стажа, когда чем моложе родители, тем ниже выплаты.

Еще одной проблемой, по его словам, становится гражданство родителей при получении материнского капитала. Если мама ребенка не является гражданкой РФ, а отец и сам ребенок - граждане России, материнский капитал семья не получит. И получит, если мать имеет российское гражданство, а отец - нет. Перечень барьеров и проблем, с которыми сталкиваются семьи воспитывающих детей от рождения и до 18 лет, создан АСИ совместно с рабочей группой Госсовета, добавил Никитин.

"Президент сказал, что до конца года мы обязательно на его уровне все это будем обсуждать", - уточнил он, отвечая на вопрос ТАСС.