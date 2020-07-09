"Деловая Россия" будет участвовать в развитии преференциальных режимов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) будет сотрудничать с "Деловой Россией" в развитии преференциальных режимов в макрорегионе, в том числе в привлечении новых инвесторов. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, сообщает пресс-служба корпорации.

"9 июля в ходе селекторного совещания исполнительного комитета с руководителями региональных отделений общероссийской общественной организации "Деловая Россия" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в решении задач по развитию экономической деятельности в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа, на которые распространяются преференциальные режимы Свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития и специального административного района", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КРДВ, в числе основных направлений сотрудничества будет информирование российских предпринимателей о преимуществах преференциальных режимов. Цель этой работы - увеличивать число инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, внедрять лучшие российские и зарубежные практики развития бизнеса. Кроме того, организации будут сотрудничать в области популяризации предпринимательской деятельности, привлечении в преференциальные режимы как новых резидентов, так и финансирования для действующих проектов.

КРДВ является управляющей компанией для Свободного порта Владивосток, специального административного района в Приморье и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока.

На сегодняшний день корпорация подписала более 2,4 тыс. юридически обязывающих соглашений об инвестиционной деятельности в Свободном порту Владивосток и на территориях опережающего развития. Общая сумма проектов, заявленных к реализации, превышает 4 трлн рублей; планируется создание около 169 тыс. рабочих мест. Более 320 предприятий резидентами СПВ и ТОР уже запущены, объем вложенных инвестиций составляет около 884 млрд рублей. Работу благодаря этим проектам получили порядка 40,5 тыс. человек.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" - один из институтов развития, созданных в структуре Минвостокразвития России. Корпорация является управляющей компанией для Свободного порта Владивосток, специального административного района на острове Русском в Приморье и территорий опережающего развития в дальневосточных регионах. В начале апреля 2020 года КРДВ было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне Российской Федерации.