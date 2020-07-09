{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Деловая Россия" будет участвовать в развитии преференциальных режимов на Дальнем Востоке

Целью сотрудничества организации с Корпорацией развития Дальнего Востока является увеличение инвестиционных проектов, реализуемых в ДФО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) будет сотрудничать с "Деловой Россией" в развитии преференциальных режимов в макрорегионе, в том числе в привлечении новых инвесторов. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, сообщает пресс-служба корпорации.

"9 июля в ходе селекторного совещания исполнительного комитета с руководителями региональных отделений общероссийской общественной организации "Деловая Россия" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в решении задач по развитию экономической деятельности в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа, на которые распространяются преференциальные режимы Свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития и специального административного района", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КРДВ, в числе основных направлений сотрудничества будет информирование российских предпринимателей о преимуществах преференциальных режимов. Цель этой работы - увеличивать число инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, внедрять лучшие российские и зарубежные практики развития бизнеса. Кроме того, организации будут сотрудничать в области популяризации предпринимательской деятельности, привлечении в преференциальные режимы как новых резидентов, так и финансирования для действующих проектов.

КРДВ является управляющей компанией для Свободного порта Владивосток, специального административного района в Приморье и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока.

На сегодняшний день корпорация подписала более 2,4 тыс. юридически обязывающих соглашений об инвестиционной деятельности в Свободном порту Владивосток и на территориях опережающего развития. Общая сумма проектов, заявленных к реализации, превышает 4 трлн рублей; планируется создание около 169 тыс. рабочих мест. Более 320 предприятий резидентами СПВ и ТОР уже запущены, объем вложенных инвестиций составляет около 884 млрд рублей. Работу благодаря этим проектам получили порядка 40,5 тыс. человек.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" - один из институтов развития, созданных в структуре Минвостокразвития России. Корпорация является управляющей компанией для Свободного порта Владивосток, специального административного района на острове Русском в Приморье и территорий опережающего развития в дальневосточных регионах. В начале апреля 2020 года КРДВ было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне Российской Федерации.

Теги
РоссияДальний Восток
Торговая война
Белый дом заявил, что санкции против Китая являются независимой от торговой сделки мерой
Вашингтон надеется на соблюдение Пекином условий соглашения
Читать полностью