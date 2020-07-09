Рост объема просроченных микрозаймов за II квартал оценили в 2,5%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Национальное рейтинговое агентство (НРА) оценивает рост объема просроченной задолженности по микрозаймам за II квартал 2020 года в 2,5% по сравнению с первым кварталом. Об этом говорится в обзоре агентства (имеется в распоряжении ТАСС).

"Мы сохраняем прогноз по квартальной динамике просроченной задолженности на уровне 2,5%", - говорится в материале. В агентстве отмечают, что микрофинансовая отрасль во II квартале испытывает на себе влияние кризисных явлений, связанных последствиями пандемии COVID-19.

На этом фоне ожидаемое ухудшение финансового положения клиентов микрофинансовых организаций (МФО) может повлечь за собой рост просроченной задолженности, что в свою очередь обусловит сопоставимое повышение стоимости риска и увеличение давления на капитал микрофинансовых организаций.

По данным анкетирования, проведенного агентством, рост рынка микрозаймов в I квартале 2020 года составил порядка 5%. Доля просроченной более чем на 30 дней задолженности возросла в первом квартале до 41,2% против 40,9% в последнем квартале 2019 года. По займам физических лиц средняя сумма займа находится на уровне около 15,72 тыс. рублей по итогам I квартала 2020 года, что почти на 700 рублей больше относительно уровня IV квартала прошлого года.

Ключевое влияние на показатели деятельности сегмента МФО оказывает федеральный закон, в соответствии с которым вводится поэтапное ограничение суммы платежей, которая теперь не должна превышать суммы самого кредита в 1,5 раза, и ограничение ежедневной процентной ставки до 1% в день, отметили в агентстве.