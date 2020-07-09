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Veon договорился с ВТБ о рефинансировании кредитного соглашения на 30 млрд рублей

Финдиректор холдинга Серкан Окандан отметил, что сделка позволит улучшить структуру капитала компании, а также повысить ее финансовую гибкость

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon через свою "дочку" Veon Holdings B.V. договорился с банком ВТБ о рефинансировании существующего кредитного соглашения на сумму 30 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Veon.

Финансовый директор холдинга Серкан Окандан, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что заключение данной сделки позволит улучшить структуру капитала Veon, а также повысить финансовую гибкость компании.

Veon владеет активами в России (под брендом "Билайн"), на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

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