Эксперт считает, что отказ от переводов в России незначительно отразится на бизнесе PayPal

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отказ международной платежной системы PayPal от переводов внутри России незначительно отразится на бизнесе компании. Такое мнение высказал ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Ранее PayPal сообщила о прекращении операций между пользователями внутри России с 31 июля. Данное решение было принято компанией в связи с вступлением силу поправок в закон "О национальной платежной системе", которые устанавливают новые требования к внутрироссийским переводам электронных денег.

"Какую-то прибыль PayPal потеряет, но исторически его основной точкой прибыли были международные операции. Это была его специфика: платежи на тот же eBay и подобные операции. В целом, этот бизнес никуда не денется, и тут он имеет понятное стратегическое преимущество, как международная компания", - считает Достов.

Он добавил, что бизнес PayPal продолжит свою работу в РФ, но поддерживать внутрироссийские переводы для компании будет нерентабельно. "Российский сегмент тоже давал какую-то прибыль, но видимо PayPal решил, что доходы от присутствия в России, на внутреннем российском сегменте сейчас меньше, чем расходы на адаптацию к новому внутрироссийскому платежному законодательству", - отметил эксперт.

При этом эксперт не ожидает существенного оттока российских клиентов после отказа PayPal от переводов в РФ. "В силу того, что большинство существующих клиентов PayPal так или иначе ориентируются на трансграничные платежи, то отток этот не станет критическим хотя, конечно, скажется на показателях российского сегмента компании", - добавил Достов.

PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.