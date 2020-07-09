Эксперты: России нужны альтернативы для недопущения полной монополизации IT-рынка

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 9 июля. /ТАСС/. Сфера информационных технологий (ИТ) России должна выработать альтернативные решения, чтобы не допустить полной монополии иностранных компаний на рынке страны. Такое мнение высказали в четверг руководители высокотехнологичных компаний на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Иннополисе.

В мероприятии с представителями власти впервые принял участие разблокированный недавно в России Telegram в лице вице-президента Ильи Перекопского. Он подчеркнул, что в России и Восточной Европе очень много талантливой молодежи, но есть препятствия к тому, чтобы таланты полностью раскрывали свой потенциал.

"Основная причина, с нашей точки зрения, например если мы говорим про разработчиков приложений в b2c, - это налог, который платит весь мир, 30%, платится он американским компаниям - Apple и Google (за размещения в их магазинах приложений своих продуктов - прим. ТАСС). Мы обсуждаем налоговые льготы, и да, действительно, в России компании станут платить меньший налог, 3%, но 30% будут отдавать двум американским частным компаниям", - сказал он.

Перекопский отметил, что Telegram хотел бы призвать Россию принять участие в разбирательствах, которые в Европе идут в отношении Apple.

"Чтобы Иннополис превращался в Кремниевую долину, нужно снижать этот налог, так как он сдерживает всю отрасль. Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка в Сан-Франциско, у Золотого моста, и всю дань свозят туда", - сказал он.

По словам директора ООО "1С" Бориса Нуралиева, российские специалисты востребованы и могут свободно уезжать за рубеж. "В России сейчас где-то 1,8 млн айтишников. Это не много, потому что это где-то 2,4% от работающего населения, по сравнению со странами, где 4-5%. Нам надо увеличивать не только для экспорта технологий, но и для поддержки собственной цифровой экономики", - сказал он, уточнив, что в год РФ нужно выпускать где-то 200-300 тыс. IT-специалистов.

Этот тезис также подтвердил глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Мы можем не просто предлагать продукты и сервисы, а мы можем делать технологии, которые лучшие в мире. Пример - я, мы делаем лучшее решение по безопасности. Мы единственная компания, которую боятся американские спецслужбы, если стоит наш продукт - АНБ и ЦРУ туда не заходят, это факт, приятно. Бьют за это тоже иногда больно, но "приятно" больше, чем "больно", - сказал он.

Как избежать монополизации

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев также подтвердил во время выступления, что спрос на специалистов существенно превышает предложение.

"Дополнительное образование показало во время коронавируса невероятный рост, но, несмотря на это, еще больше людей хотели бы обучаться цифровым профессиям, но не могут. Блокирующим фактором является цена. Поэтому мы бы хотели попросить, чтобы государство и игроки рынка соинвестировали в развитие дополнительного профессионального образования", - сказал он.

Также Добродеев обратил внимание на платформу для мини-приложений во "ВКонтакте" VK Apps, где у компании уже порядка 15 тыс. разработчиков и 36 млн пользователей. "С учетом того, что у нас в России отсутствует популярный магазин приложений, можно было бы выбрать российского игрока и сделать его стандартом для разработки приложений наравне с iOS, Android, для разработки государственных сервисов. Мы готовы дать доступ, по сути, ко всей аудитории Рунета, которую можно покрыть нашей поддержкой. От этого выиграют все", - сказал он.

При этом гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож отметил, что все регулирование в очень конкурентной IT-области должно быть построено вокруг предоставления равных условий игры для компаний.

"Для больших и маленьких, местных и международных. Вокруг этого и должно развиваться конкурирование, сегодня конкуренция - наполовину в технологиях, наполовину в регулировании. Друг с другом компании конкурируют технологически, а страны - регулированием, они конкурируют за компании, за то, чтобы они работали на их рынках", - сказал он, уточнив, что конкуренция в регулировании такая же серьезная, как в технологиях.