Минздрав просит Минпромторг устранить дефицит препарата для лечения рака "Винкристин"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минздрав России направил письмо Минпромторгу с просьбой принять все необходимые меры для наращивания производства и устранения дефицита в стране препарата для лечения онкологических заболеваний с международным непатентованным наименованием (МНН) "Винкристин", сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Ранее "Фармацевтический вестник" со ссылкой на главу фонда "Подари жизнь" Екатерину Шергову сообщил, что в российских больницах заканчиваются запасы данного препарата. По словам Шерговой, с апреля родственники онкопациентов и медицинские учреждения начали обращаться в фонд с просьбами о покупке "Винкристина". Отмечается, что годовая потребность в лекарстве - 160-200 тыс. флаконов.

"В Минпромторг России направлено письмо о недопущении прекращения производства этого необходимого препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах. Ситуация, связанная с наличием лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, находится на контроле в Министерстве здравоохранения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава РФ, "Винкристин" производят НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, израильская компания Teva и отечественная компания "Верофарм". "По информации, представленной компанией-производителем "Верофарм", в настоящее время на складах отсутствуют запасы вышеуказанного лекарственного препарата. Возобновление поставок препарата производителем планируется не ранее 2021 года. По информации Teva, компания приостановила ввоз лекарственного препарата под торговым наименованием "Винкристин - Teva. После принятия решения о регистрации предельной отпускной цены вышеуказанный лекарственный препарат появится на фармацевтическом рынке РФ", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав также собрал данные о потребности в препарате и направил соответствующее письмо в адрес НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина для наращивания производства необходимого количества "Винкристина". "По словам директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Ивана Стилиди, в научно-производственном филиале "Наукопрофи" принято решение наращивать объемы производства "Винкристина". Планировалось произвести 46 тысяч упаковок за 2020 год. По состоянию на июнь 2020 произвели 48 тыс., до конца года планируется еще 105 тыс. упаковок", - говорится в сообщении.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.