Мурманские власти создадут управляющую компанию для развития ТОР "Столица Арктики"

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приступили к созданию специальной управляющей компании, которая будет заниматься продвижением проектов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". Об этом в четверг сообщил журналистам глава региона Андрей Чибис.

"Сегодня создается совместная управляющая компания Корпорации развития Мурманской области и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Это будет как раз команда, которая будет заниматься продвижением этих проектов [ТОР "Столица Арктики"], сегодня мы отрабатываем новые проекты, которые должны войти в ТОР, и уже на рассмотрении находится проект по расширению ТОР", - сказал Чибис.

Управляющей компанией по развитию Арктической зоны России является Корпорация Дальнего Востока. Для взаимодействия с организациями и предпринимателями законом предусмотрено наделение функционалом региональных компаний.

Глава региона поручил Министерству экономического развития Мурманской области проработать необходимый функционал при создании ООО "Управляющая компания "Столица Арктики", которое появится на территории региона. О сроках начала работы управляющей компании пока не сообщается.

По информации правительства региона, на сегодняшний день в ТОР "Столица Арктики" входят четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области". При этом правительство продолжает работу по расширению списка инвесторов.

Для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций. Так, снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на пять лет, региональная часть снижена до 5% в первые пять лет, в последующие пять лет - до 10%, также на три года обнулен налог на землю и на пять лет - налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых - до пяти дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие.