Власти Нью-Йорка после решения суда будут добиваться получения налоговых деклараций Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс в свете постановления Верховного суда США намерен продолжить разбирательство с целью получения налоговых деклараций американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Вэнса, опубликованном в четверг на его сайте.

Верховный суд США постановил, что прокуратура округа может продолжать попытки получить указанные материалы. Представители Трампа требовали признать начатое Вэнсом разбирательство незаконным.

"Это огромная победа для системы правосудия нашей страны и ее основополагающего принципа, который состоит в том, что никто, даже президент, не может быть выше закона", - отметил Вэнс. Он констатировал, что начатое прокуратурой расследование "замедлилось почти на год из-за этого судебного иска", однако будет продолжено.

Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Президент США предпринял целый ряд попыток, чтобы прекратить разбирательство, начатое Вэнсом. Последней из них было обращение в Верховный суд США. Вынесенное им решение не запрещает адвокатам Трампа предпринимать дальнейшие попытки помешать Вэнсу получить декларации. Разбирательство может продолжаться в течение многих месяцев. Не исключено, что прокурор получит декларации уже после президентских выборов в США, запланированных на ноябрь.

Трамп назвал решение Верховного суда политически мотивированным.

Демократы требуют раскрытия деклараций

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В 2019 году Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.