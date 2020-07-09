Никитин: решение инфраструктурных задач поднимет Новгородскую область в рейтинге АСИ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решение вопросов развития инфраструктуры и полноценного пакета преференций для бизнеса позволит Новгородской области улучшить позиции в инвестиционном рейтинге. Об этом заявил губернатор области Андрей Никитин, отвечая на вопрос ТАСС об оценке рейтинга региона Агентством стратегических инициатив (АСИ).

"Это точно хорошо, то есть мы двигаемся вперед, это объективная оценка, я считаю, что мы делаем немало и наши бизнес объединения немало делают. Конечно, есть определенные инфраструктурные ограничения, которые нам достались в наследство. У нас, я напомню, нет особых зон, <…> нет каких-то еще инфраструктурных вещей, которые просто в свое время не были сделаны. И пока мы к этому не придем, пока у нас для бизнеса не будет вот такого набора возможностей полноценного, говорить о том, что мы в первую тройку или в первую пятерку войдем, не получится. Но на фоне 85 субъектов 11 место звучит очень достойно, я считаю", - сказал Никитин.

По итогам 2019 года Новгородская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ с 14 на 11 место.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрацию права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.