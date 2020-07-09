Ульяновская область в 2020 году запустила новые инструменты для привлечения инвестиций

УЛЬЯНОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области запустили в 2020 году при помощи наработок прошлого года новые инструменты для привлечения инвестиций - инвестиционный налоговый вычет и региональный инвестиционный проект. Об этом в четверг написал губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook.

Ульяновская область вошла в двадцатку лучших регионов в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) этого года. Москва заняла первое место, сохранив свое прошлогоднее лидерство, на втором месте - Татарстан, третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад занимавшая шестое место, говорится в презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Не исключаем, что ряд новых инструментов, которые мы разработали в 2019 году, позволят нам укрепить позиции на будущий год. Например, наши наработки в прошлом году позволили запустить с 2020 года инвестиционный налоговый вычет и региональный инвестиционный проект. Это уникальные для страны практики", - написал Морозов.

В сентябре Ульяновская область ввела первый в стране инвестиционный налоговый вычет. Этой мерой возможно воспользоваться с 1 января 2020 года. В отношении региональной части налога на прибыль организаций к вычету возможно представить до 90% затрат на капитальные вложения. Это предусмотрено статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации. С 2021 года инвестиционный налоговый вычет распространится на социальную сферу.

Применить новую меру государственной поддержки в регионе смогут три категории налогоплательщиков. К первой относятся компании, заключившие соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках программы Минпромторга РФ (размер налоговой ставки 0%). Ко второй - компании, инвестиционные проекты которых в соответствии с региональным законодательством после 1 января 2020 года получат статус особо значимых. Налоговый вычет для них станет замещением льготы по налогу на прибыль, которая в соответствии с Налоговым кодексом прекращает свое действие с 1 января 2023 года. Размер ставки для определения вычета для таких организаций - 7%. Третья категория - субъекты малого и среднего предпринимательства по 13 видам экономической деятельности, для которых в результате применения вычета налог на прибыль может быть уменьшен до 10%.

Первым участником регионального инвестиционного проекта стал завод "Немак Рус" в Ульяновске. Для участников региональных инвестиционных проектов в Ульяновской области предусматривается снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, до 10%. Одновременно с применением указанной ставки ставка налога на прибыль организаций в федеральный бюджет на имущество организаций составит 0%.