Власти Татарстана заявили, что регион создал дополнительные условия для инвестиций

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2019 году создали дополнительную инфраструктуру для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Удельный вес привлеченных инвестиций в основной капитал Татарстана составил 36%, сообщила журналистам пресс-служба министерства экономики Татарстана после публикации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.

На заседании наблюдательного совета АСИ был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах, в котором Татарстан занял второе место после Москвы. Татарстан ранее трижды занимал первую строчку рейтинга - в 2015, 2016 и 2017 годах.

"В 2019 году Татарстан создал дополнительную инфраструктуру для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Так, в республике проведена масштабная модернизация промышленных мощностей, обеспечен ввод крупнейших высокотехнологичных предприятий. Стоит отметить, что удельный вес привлеченных инвестиций в основной капитал Татарстана составил 36%. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в валовый региональный продукт республики по итогам 2019 года 26,1%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с апреля 2020 года для предпринимателей Татарстана действовало более 30 мер господдержки. Они включали в себя имущественную, финансовую и нефинансовую помощь - консультационные, образовательные и другие программы. На сегодня за счет средств федерального и республиканского бюджетов в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, бизнес Татарстана уже получил поддержку на сумму свыше 25 млрд рублей.

В республике для упрощения доступа бизнеса к мероприятиям финансовой и нефинансовой поддержки через формат "единого окна" была создана многофункциональная цифровая платформа ФАСТТРЕК.РФ. Для снижения административного давления на бизнес в Татарстане создан специальный интернет-ресурс "Проверенный-бизнес", который способствует решению вопросов взаимодействия предпринимателей и контролирующих органов.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.