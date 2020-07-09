Новый глава Еврогруппы назвал восстановление экономики ЕС своим главным приоритетом

ДУБЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Восстановление экономики ЕС после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, станет главным приоритетом в работе нового председателя Еврогруппы Паскаля Донохью. Об этом он заявил в четверг в интервью ирландскому телеканалу RTE.

Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью был избран новым председателем Еврогруппы - совета министров финансов зоны евро в четверг по итогам голосования. Он сменит на этом посту португальца Мариу Сентену, срок полномочий которого истекает 13 июля. Помимо Донохью на пост председателя Еврогруппы претендовали министр финансов Люксембурга Пьер Граменья и министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо.

"Как глава Еврогруппы я буду стараться крепить связи между всеми странами - членами зоны евро, а моим главным приоритетом станет восстановление европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - заявил Донохью. Он также пообещал использовать в своей работе опыт Ирландии - "небольшой страны, сумевшей благодаря членству в ЕС осуществить глубокую трансформацию своей экономики и социальной сферы".

Пост главы Еврогруппы является одним из наиболее влиятельных в ЕС наряду с председателем Еврокомиссии и председателем Европейского совета. Первоочередной задачей для Донохью на новом посту станет выработка масштабного плана восстановления экономики еврозоны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, что возможно лишь на основе компромисса стран - членов ЕС, позиции которых пока значительно расходятся, указал телеканал. Падение экономики еврозоны по итогам года может составить около 8,7%, также серьезной проблемой является безработица, сообщил RTE.