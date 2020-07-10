Титов попросил Роспотребнадзор ускорить открытие детских лагерей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с письмом к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ускорить возобновление работы детских оздоровительных учреждений после пандемии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена РФ.

"Борис Титов попросил Анну Попову рассмотреть возможность переноса открытия детских лагерей с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, сохранив жесткие требования по санитарному состоянию лагерей", - говорится в сообщении.

В документе Титов ссылается на многочисленные обращения представителей отрасли, а также указывает на неопределенность даты открытия подобных предприятий. По его словам, это влечет за собой неоправданные затраты с их стороны.

В ожидании открытия детские оздоровительные учреждения вынуждены постоянно поддерживать нужное профилактическое состояние помещений, закупать продукты питания, которые не подлежат длительному хранению, а также платить зарплату временному персоналу, поясняет он.

"Учитывая, что сезон отдыха и оздоровления составляет три месяца, один из которых уже не реализован, рентабельность отрасли приравнивается к нулю. Продление ограничений приведет к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки", - приводит его слова пресс-служба.

Согласно постановлению Роспотребнадзора об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса, до 1 января 2021 года отдых в детских лагерях разрешен только в границах региона проживания. Исключение сделано для жителей Арктической зоны РФ. Кроме того, группы детей должны составлять не более 50% от вместимости.