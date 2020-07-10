Bloomberg: власти США могут обложить пошлинами товары из Франции на сумму до $700 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность наложить пошлины на товары из Франции в связи с тем, что власти этой страны планируют ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам его источников, пошлины могут коснуться продукции из Франции на общую сумму от $500 млн до $700 млн. В числе товаров, о которых идет речь, называются вина, сыры и сумки. Один из источников отметил, что власти США могут объявить о данных мерах уже в пятницу, а применить их позже в текущем году, когда во Франции начнут сбор указанного налога.

В материале приводятся слова представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Он во время выступления на видеоконференции в четверг констатировал, что Вашингтон намерен объявить о принятии неких мер в отношении Франции, но не уточнил, каких именно. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее в этот же день заявил в эфире телеканала CNBC, что американская администрация пока не определилась, как ответить на планы Франции.

Сенат Франции (верхняя палата парламента) ранее принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предоставляющих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В начале декабря прошлого года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень товаров, которые могут быть обложены пошлинами, вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия.