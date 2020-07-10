МВФ и ВБ подтвердили, что намерены провести свою осеннюю сессию в онлайн-формате

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) в связи с пандемией коронавируса намерены провести ежегодную осеннюю сессию своих руководящих органов преимущественно в онлайн-формате. Это подтвердили в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент ВБ Дэвид Мэлпас.

"По мере того, как мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 [вызываемое новым коронавирусом заболевание] в мире, а также учитывая опасения для здоровья, связанные с пандемией, руководство МВФ и ВБ рекомендует, чтобы ежегодная сессия МВФ и ВБ, которая состоится с 12 по 18 октября, проводилась преимущественно в виртуальном формате", - говорится в совместном заявлении Георгиевой и Мэлпаса, распространенном пресс-службой ВБ.

"Готовясь к виртуальному сценарию, мы сохраняем гибкость относительно формата заседаний в свете развития событий и будем работать <...> над удовлетворением потребностей наших членов", - отмечается в сообщении.

Весенняя сессия МВФ и ВБ из-за коронавируса также проходила в формате видеоконференций.