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Трамп намерен подписать три указа с целью снизить стоимость лекарств в США

В Белом доме не уточнили, когда именно американский лидер намерен подписать соответствующие документы

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать три указа, которые предусматривают снижение стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту врача. Об этом заявил в четверг руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала Fox Business.

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"Президент намерен издать три исполнительных указа, благодаря которым американцы в среднем будут платить меньшую стоимость за лекарства, отпускаемые по рецепту", - указал он. При этом Медоуз не уточнил, когда именно американский лидер намерен подписать соответствующие документы.

Тема здравоохранения в США особенно актуальна в преддверии выборов главы государства, которые пройдут в ноябре текущего года. Как указывает агентство Рейтер, одним из вопросов, на которые обращают внимание избиратели, является отношение кандидатов на президентский пост к проблеме стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту.

Трамп уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на выборах главы государства. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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