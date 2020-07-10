В Анапе построят железнодорожную ветку, соединяющую аэропорт с городом

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Железнодорожную ветку, которая соединит ж/д станцию в центре Анапы в Краснодарском крае с аэропортом, расположенным на выезде из города-курорта, планируют построить в период с 2021 по 2023 годы. Это повысит транспортную доступность воздушной гавани, сообщил ТАСС в пятницу официальный представитель Базэл Аэро Виталий Коренюгин.

"Ростовским проектно-изыскательским институтом "Кавжелдорпроектом" подготовлена предпроектная документация по оценке стоимости строительства новой железнодорожной линии "Аэропорт Анапа - Тамань пассажирская - ст. Анапа". Строительство однопутной новой ж/д линии к Аэропорту Анапа (Витязево) планируется в период 2021-2023 годов. Сама станция должна заработать в 2023 году. Создание нового железнодорожного подхода к аэропорту даст дополнительные возможности туристам и жителям краснодарской и новороссийской агломерации по использованию мультимодальных технологий - несколько видов транспорта при организации путешествий, а также недорогой транспорт для поездок по региону", - сказал Коренюгин.

Стоимость проекта пока не разглашается. Планируется, что железнодорожная станция на новой ветке будет расположена на расстоянии около 300 метров от аэропорта Анапа, по ней будет курсировать пригородная электричка. Для удобства пассажиров рассматривается возможность оборудовать новую железнодорожную станцию крытой пешеходной галереей до самого аэропорта. Также в рамках предстоящей реконструкции терминала аэропорта в Анапе построят новую привокзальную площадь и прилегающие к ней автобусную станцию и стоянку для такси.

"При наличии уже действующей технологии "Единый билет" ж/д сообщение с аэропортом станет удобной альтернативой автомобильному транспорту, что существенно сократит нагрузку на трассу Темрюк - Краснодар, особенно в летний период, а также облегчит передвижение жителям и гостям Анапы. Международный аэропорт Анапа" через два года трансформируется в международный транспортный узел, связывающий различные пассажиропотоки - авиационный (международный и внутренний), железнодорожный и автомобильный", - отметил Коренюгин.

Анапа входит в число основных туристических городов Краснодарского края. Ежегодно турпоток растет. В частности, в 2019 году курорт посетил 5 млн человек, что на 100 тыс. больше, чем в 2018 году. В 2020 году организовано железнодорожное сообщение между Анапой и Республикой Крым.

Железнодорожная станция в Анапе расположена в центральной части города-курорта, международный аэропорт - в нескольких километрах на выезде из него, в районе поселка Витязево.