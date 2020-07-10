Действие режима ТОР в Якутии расширили на проект строительства круглогодичного лагеря

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Проект строительства детского круглогодичного лагеря в 33 км от Якутска будет реализован в условиях действия режима территории опережающего развития (ТОР). Это позволит привлечь не менее 1,4 млрд рублей частных инвестиций, сообщается в пятницу на сайте Минэкономики Якутии.

"Подписано постановление правительства России о расширении ТОР "Якутия" на территорию туристско-рекреационного кластера "Северная мозаика", в частности инвестиционного проекта "Создание круглогодичного детского лагеря "Полярная звезда", - говорится в сообщении.

Проект детского оздоровительного лагеря на 350 человек реализуется с применением механизма концессионного соглашения. "Расширение ТОР "Якутия" обеспечит создание дополнительно не менее 138 новых рабочих мест и привлечет не менее 1,4 млрд рублей частных инвестиций", - добавили в министерстве.

Туристско-рекреационный кластер "Северная мозаика" расположен на участке площадью 19 га. Находится на Табагинском мысе в 33 км от города Якутска.

На данный момент с учетом расширения в ТОР "Якутия" реализуются 23 проекта, общий объем инвестиций составляет 12,5 млрд рублей, реализация проектов позволит создать около 1,4 тыс. рабочих мест. Помимо территории лагеря, режим ТОР распространен на микрорайон Кангалассы (входит в городской округ Якутска, находится в 40 км от города), где выделены 138 га земли, а также на отдельные участки поселков Жатай (другой городской округ, находится примерно в 20 км от Якутска) и поселок Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе.