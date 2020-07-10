Особый налоговый режим для самозанятых начнет действовать в Забайкалье с 1 сентября

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Заксобрание Забайкальского края на внеочередной сессии в пятницу приняло законопроект о введении в регионе специального налогового режима для самозанятых, сообщили на пленарном заседании парламента.

"Закон принят, будет оформлено постановление", - заявил первый заместитель председателя заксобрания региона Дмитрий Тюрюханов. О том, что налоговый режим в случае принятия начнет действовать с 1 сентября, ранее журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

В начале июня против законопроекта выступили депутаты фракции КПРФ в региональном заксобрании, в итоге Забайкалье оказалось единственным субъектом Дальнего Востока, где новый налог не был внедрен. По данным пресс-службы регионального правительства, почти 1 тыс. забайкальцев зарегистрировались как самозанятые в других регионах России. Они уже перечислили в бюджеты других регионов около 1,3 млн рублей.

"Это, конечно, очень маленький бизнес. Даже не бизнес, а просто занятость - репетиторство, присмотр за детьми, сдача в аренду квартир, ремонтные работы. Я не говорю о том, что граждан, занимающихся этой деятельностью, нужно обложить налогами, заставив платить. Но они формально не имеют правового статуса, и, если случится беда, отсутствует механизм, позволяющий им помочь", - отметил вице-премьер региона Андрей Кефер.

Налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С прошлого года этот режим начал действовать в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент введен в 75 субъектах РФ.