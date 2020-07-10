Новая программа газификации всей Сахалинской области появится осенью 2020 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области совместно с компанией "Газпром" планируют осенью утвердить для региона новую программу газификации, рассчитанную на 2021-2025 годы. Она предусматривает полную газификацию островов, сообщил в пятницу ТАСС представитель областной думы.

Газификацию населенных пунктов обсудили на расширенном заседании комитета по экономическому развитию областного парламента. В нем приняли участие областные депутаты, министр энергетики региона Герман Тютюков, представители структур "Газпрома" и муниципальных образований.

"По информации областных властей, программа должна быть утверждена осенью. В ней будет предусмотрена полная газификация Сахалинской области", - сказал собеседник агентства. Пока программа находится на стадии разработки.

Как рассказали в думе, в 2020 году общая сумма финансирования объектов газификации в островном регионе составит более 2 млрд рублей за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. "Газпром" готовит проектную документацию для строительства в регионе пяти объектов газификации. Завершена подготовка документации для строительства в 2020-2021 годах 15 объектов, еще по семи уже ведутся работы. Правительство области совместно с муниципальными образованиями готовится к вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода в селе Петропавловское и готовит документацию на внутрипоселковый газопровод в селе Мицулевка Анивского района на юге Сахалина. Завершена подготовка к созданию в 2020-2021 годах 14 внутрипоселковых газопроводов, еще по 11 идет строительство.

Ранее сахалинские власти и "Газпром" договорились до 2025 года обеспечить все население области газом и перевести на него 50% автотранспорта, а также создать отрасль малотоннажного СПГ. В настоящее время газификация на островах выполнена на 30%, что вдвое ниже среднероссийского показателя.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 и 2030 году.