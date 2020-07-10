Возобновились автобусные перевозки по "единому" билету из Краснодара и Анапы в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. "Единая транспортная дирекция" возобновила автобусные перевозки по "единому" билету от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт "Витязево" в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минтранса РФ.

"Курортный сезон в Крыму официально стартовал 1 июля, теперь на отдых могут приезжать туристы из других российских регионов. Сегодня Центральная Россия имеет прямое железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом, однако пассажиры едут со всех концов нашей страны. Для их удобства мы возобновили перевозки от городов, не имеющих возможности беспересадочной поездки в Крым", - говорится в сообщении.

Продажи "единых" билетов в Крым начались с 1 июля, проездной документ с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей ФПК, а также на сайте РЖД. Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП. Воспользоваться таким билетом можно с 10 июля.

На сайте отмечается, что пассажир с "единым" билетом приобретает множество преимуществ: это и максимально удобная стыковка между рейсами - сокращение времени, расстояния и количества пересадок; возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета; возможность удаленного оформления проездного документа, единоразовая оплата всего маршрута; гарантированность перевозки по всему пути следования и обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров по отработанному дирекцией стандарту.

Уточняется, что на территорию Крымского полуострова уже куплено более 2,5 тыс. билетов.

С 2014 года за шесть курортных сезонов "Единая транспортная дирекция" перевезла более 2,3 млн пассажиров.