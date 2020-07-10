Рост в рейтинге АСИ Амурской области произошел за счет контакта с бизнесом

ТАСС, 10 июля. Рост Амурской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам опроса, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) среди российских предпринимателей, обусловлен все более тесным взаимодействием региональных властей с предпринимательским сообществом, сообщил в пятницу губернатор Василий Орлов.

В ходе Восточного экономического форума в 2017 году президент РФ Владимир Путин поставил губернаторам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты объявили в четверг во время заседания наблюдательного совета АСИ.

"В целом мы видим, что за последний год наш регион показал существенный рост практически всех показателей. Это удалось благодаря эффективному взаимодействию с предпринимательским сообществом. Мы научились друг друга слышать, получаем качественную обратную связь от бизнеса. И с помощью такой качественной обратной связи нам удается верно и своевременно корректировать свои решения, создавать условия, чтобы бизнес действительно мог работать еще эффективнее", - привела слова Орлова пресс-служба правительства области.

В этом году по итогам мониторинга в топ-30 вошли сразу несколько субъектов Дальневосточного федерального округа - это Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область, а Республика Саха (Якутия) смогла подняться до первой двадцатки рейтинга. При этом Амурская область поднялась сразу на 11 позиций - с 37 места на 26.

Как отметил губернатор, региону еще есть над чем работать. Так, нужно снизить административное давление, повысить качество автомобильных дорог, уменьшить число проверок бизнеса. Остаются проблемы и в сфере подготовки кадров, их доступности для бизнеса.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы.