Власти Забайкалья запретили продажу спиртного во Всероссийский день трезвости

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Заксобрание Забайкальского края на внеочередной сессии в пятницу приняло законопроект о запрете продажи алкоголя во Всероссийский день трезвости, сообщила журналистам пресс-служба краевого правительства в пятницу.

"Депутаты поддержали законодательную инициативу главы региона Александра Осипова об установлении ограничений на розничную продажу алкогольной продукции в Забайкалье во Всероссийский день трезвости - 11 сентября", - говорится в сообщении. Законопроект был принят сразу во втором, окончательном, чтении.

Как уточнили в пресс-службе, по данным социологического опроса за март, в Забайкалье более 37% опрошенных назвали алкоголизацию населения одной из пяти самых актуальных проблем общества.

Главный внештатный нарколог Забайкалья Олег Дубинин поддержал решение. "Я уверен, что именно трезвость, как и ведение здорового образа жизни, должны стать культом, образом нашей жизни, нашего поведения. Подавляющая часть пациентов наркологического диспансера - это люди, злоупотребляющие алкоголем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что уровень алкоголизации в Забайкалье почти на 10% превышает общероссийский показатель. По данным регионального Минздрава, в крае ежегодно регистрируют около 23 тыс. пациентов с наркологическими расстройствами - это 2% от общей численности населения региона. Почти 75% из них страдают синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами.