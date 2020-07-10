Власти Камчатки заявили, что налог для самозанятых способствует развитию туризма в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Налоговый режим для самозанятых, введенный на Камчатке с 1 июля, по оценке региональных властей, будет способствовать развитию туризма, строительства и ремонта, бытовых и образовательных услуг, сообщила в пятницу ТАСС врио руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.

"За неделю с момента введения нового налогового режима 125 человек на Камчатке зарегистрировались в качестве самозанятых. Установить вид их деятельности пока не позволяет программное обеспечение управления Федеральной налоговой службы. Однако, по прогнозам, популярен новый налоговый режим будет в отраслях туризма, строительства и ремонта, бытовых и образовательных услуг. В 2022 году у нас должна появиться тысяча самозанятых, и это количество должно увеличиться к 2024 году до пяти тысяч человек", - сказала Герасимова.

Она добавила, что самозанятые и те, кто планирует ими стать, могут получить консультационную, образовательную, имущественную поддержку на базе центра "Мой бизнес", созданного по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, 30 июня на Камчатке прошел первый онлайн-форум для самозанятых, участниками которого стали более 500 человек.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.