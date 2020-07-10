В Приморье на борьбу с коронавирусом потратили 6,4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Расходы на борьбу с коронавирусом в Приморье составили 6,4 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте правительства края.

"На борьбу с COVID уже потрачено 6,4 млрд рублей. Это и развертывание коек, и приобретение медоборудования, выплаты медицинским и социальным работникам, приобретение средств индивидуальной защиты и другие направления. Кроме того, это поддержка малого и среднего бизнеса в условиях, когда люди оказались один на один с проблемой и не имели никакого источника дохода", - сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина, слова которой приводятся в сообщении.

Она уточнила, что 3,5 млрд рублей край получил на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета, еще 2,9 млрд рублей - собственные средства. Щербина отметила, что регион выполняет все обязательства социально-экономической направленности, хотя часть расходов краевого бюджета будет пересмотрена. Сокращение коснется только инвестиционных расходов. "К сожалению, спад экономики до сих пор продолжается. На сегодняшний день мы потеряли 5,4 млрд рублей, около 1 млрд из них приходится на муниципалитеты", - подчеркнула она.

Затраты на заработную плату, питание, медикаменты и социальные выплаты, по словам председателя приморского правительства, сохранятся в полном объеме. "Нами прекращены торги на объекты, по которым не успели подготовить проектно-сметную документацию, госэкспертизу. Прошлись и по текущим расходам, там, где это возможно", - добавила Щербина.

Приморье ожидает дополнительную финансовую поддержку от федерального бюджета, средства пойдут на частичную компенсацию снижения доходов бюджета из-за коронавируса. "Продолжаем мониторинг ситуации, работу с федеральным центром. Мы уже защитили все расчеты, ожидаем еще 925 млн рублей", - подчеркнула Щербина.