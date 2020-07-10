ФАС выдала предписание "Яндексу" из-за некорректной рекламы БАД

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала ООО "Яндекс" виновным в нарушении закона о рекламе из-за распространения контекстной рекламы биологически активной добавки (БАД) "Тоносил" через сервис "Яндекс.Директ".

Как отмечается в сообщении ФАС, реклама БАД должна содержать предупреждение о том, что рекламируемый товар не является лекарственным средством. "Тоносил" зарегистрирован в качестве БАД, однако в рекламе средства соответствующее предупреждение отсутствовало.

"Нарушенная компанией "Яндекс" норма была введена в закон, чтобы рекламораспространители обращали повышенное внимание на содержание рекламы, поскольку зачастую производители БАДов при продвижении своих товаров позиционировали их как лекарственные средства, несмотря на то, что БАДы таковыми не являются. Это приводило к тому, что потребители приобретали биологически активные добавки, полагая, что покупают лекарственные средства. В данном случае рекламораспространители выступают своеобразным дополнительным фильтром, не позволяющим размещать ненадлежащую рекламу", - поясняют в ФАС.

Служба предписала "Яндексу" прекратить нарушения и передала материалы для возбуждения дела об административном правонарушении.