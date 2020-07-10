Apple откроет бесплатные курсы программирования для учителей

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена открыть бесплатные курсы, на которых в режиме онлайн преподавателей будут обучать программированию. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг на ее сайте .

Предполагается, что школьным учителям и преподавателям вузов помогут освоить язык программирования Swift. Созданный Apple, он предназначается главным образом для разработки приложений, работающих в операционных системах iOS и macOS.

"Курс предназначен для того, чтобы удовлетворить имеющуюся в США потребность в учителях информатики, он позволит преподавателям любого уровня получить базовые навыки, чтобы обучать созданию приложений с помощью Swift", - говорится в заявлении компании. Как ожидается, обучение начнется 13 июля.

Apple в настоящее время проводит несколько программ, направленных на ознакомление школьников и студентов с языком Swift и другими программными средствами. Для них также проводят онлайн-курсы.

Компания заявила, что предстоящей осенью представит несколько учебных пособий, предназначенных для обучения программированию. Они будут доступны для бесплатного скачивания в сетевом магазине Apple.