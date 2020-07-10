Мошенники пытались взломать бонусные счета клиентов ВТБ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ВТБ зафиксировал попытки мошенников взломать бонусные счета клиентов банка по программе лояльности "Мультибонус". Банк пресекает подобные попытки со стороны злоумышленников, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности. В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы. Подобные попытки пресекаются банком", - отмечается в сообщении.

В банке также подчеркнули, что клиентам не следует сообщать никакой личной информации в случае звонков с незнакомых номеров. Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки, указали в ВТБ.

В банке напомнили, что сотрудники кредитной организации никогда не спрашивают пароли для входа в ту или иную систему или коды для подтверждения финансовых операций: заказов, переводов, оплаты покупок. Во всех подозрительных ситуациях следует сразу же обращаться в банк и сообщать о них.