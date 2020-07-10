Минэкономразвития смягчило требования к микрозаймам для МСП

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития упростило требования к предоставлению льготных гарантий и микрозаймов для малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках антикризисной поддержки, в частности наличие просроченной задолженности по налогам и сборам не может стать причиной для отказа в поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Значительно упрощены требования к получателям поддержки - субъектам МСП при обращении за микрозаймами и гарантиями. Например, не проверяется наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, таким образом это не может стать причиной для отказа в поддержке", - отметили в Минэкономразвития.

Соответствующие изменения внесены в приказ "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности" и в приказ о предоставлении субсидий на господдержку МСП в субъектах РФ.

Кроме того, увеличен максимальный срок предоставления микрозайма для МСП до пяти лет, что снимет ограничение для МФО в связи с принятием мер по реструктуризации платежей заемщиков.

Отмечается, что микрофинансовые организации (МФО) и региональные гарантийные организации (РГО) будут смягчать параметры предоставления поддержки при действии на территории региона режима повышенной готовности или режима ЧС, в частности комиссия за пользование гарантией не будет превышать 0,5% годовых, размер обеспечения по договору поручительства РГО составит 80%. Также вновь выдаваемые микрозаймы будут предоставляться на два года в связи с тем, что в период кризисных ситуаций субъектам МСП необходимы ресурсы для оплаты текущих расходов.

"В работе РГО предусмотрены новые гарантийные продукты. В целях помощи субъектам МСП при реструктуризации кредитов и предоставлении отсрочки по действующим обязательствам, а также для снижения финансовой нагрузки в момент кризиса, разработан гарантийный продукт - "Гарантия на проценты", - указывают в министерстве. Кроме того, в целях развития кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность гарантийное покрытие увеличено до 95%.

Помощь при выходе из кризиса

Изменения также предусматривают оказание помощи при выходе субъектов МСП из кризисной ситуации или возобновлении деятельности после окончания срока действия режима повышенной готовности. "Для этого при получении поддержки у субъекта допускается наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, не превышающая 50 тыс. рублей, а также задолженности по выплате заработной платы работникам, не превышающая 3 месяца. При этом данные параметры после кризиса останутся неизменными", - добавляют в министерстве.

"Мы надеемся, что смягчение параметров для получения предпринимателями льготных гарантий и микрозаймов сыграет дополнительную роль в усилении качества госпомощи", - отмечает замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. По ее словам, надо минимизировать возможности для отказа в поддержке исходя из реального запроса и нужд МСП в текущих условиях.