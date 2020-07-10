Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,45% - до 71,235 руб., курс евро вырос на 0,33% - до 80,26 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,77% - до $41,6 за баррель. Нефть сорта WTI опускалась на 2,15% и торговалась на уровне $38,77 за баррель.

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,48% и достиг отметки в 2768,67 пункта, а индекс РТС - на 0,4%, до 1229,46 пункта.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,56%, до 2766,94 пункта, РТС находился на уровне 1221,96 пункта (-1,01%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне дешевела на 1,49% - до $41,72 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 1,76% и торговалась на уровне $39,13 за баррель.