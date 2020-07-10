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"Мегафон" устранил неполадки в работе сети

Также неполадки в работе связи были у Yota

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" устранил неполадки в работе своей сети, проблемы с доступом в интернет наблюдались у абонентов в северо-западном регионе России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Утром в пятницу портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о неполадках в работе связи "Мегафона" и его "дочки" - мобильного оператора Yota. На 09:30 мск пользователи в основном жаловались на работу мобильного интернета и связи.

"Сегодня утром у ряда абонентов в северо-западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены", - уточнили в пресс-службе "Мегафона".

В пресс-службе Yota также рассказали о временных трудностях с доступом к интернету на Северо-Западе. При этом в компании отметили, что пока работают над решением проблемы, в ближайшее время неполадки будут устранены.

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