Пассажиропоток на Калининградской ЖД в первом полугодии снизился на 43,3%

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток на Калининградской железной дороге (КЖД, входит в ОАО "РЖД") в первом полугодии снизился на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 46,65 млн пассажиро-километров (количество перевезенных пассажиров, умноженное на расстояние, которое они проехали). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба КЖД.

"Пассажирооборот за первое полугодие в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом снизился на 43,3% и составил 46,65 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 37,31 млн пасс-км (-32,6%), в дальнем следовании - 9,34 млн пасс-км (-65,3%)", - говорится в сообщении пресс-службы.

За полгода на Калининградской железной дороге перевезено более 1,4 млн пассажиров, что на 34,3% меньше чем в первом полугодии 2019 года. Из них в дальнем сообщении с калининградских вокзалов и станций было отправлено 38,6 тыс. пассажиров (-63,4%), в пригородных поездах перевезено 1,4 млн (-32,8%), уточнили в пресс-службе.

Из-за пандемии коронавируса в области сокращалось количество пригородных железнодорожных перевозок. С 6 апреля РЖД также отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Движение возобновлено с 1 июля, но в составе по требованию литовской стороны могут находиться не более 100 человек с размещением не более двух человек в купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Кроме того, перевозиться могут только пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области.