Мишустин посетил завод по производству углеродного волокна в ОЭЗ "Алабуга"

ЕЛАБУГА /Татарстан/, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил предприятие "Алабуга-Волокно" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане. Главу кабмина сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента в Приволжском федеральном округе Иван Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, глава ФНС Даниил Егоров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

О различных стадиях производственного процесса премьеру рассказывали глава Росатома Лихачев и гендиректор Umatex Александр Тюнин. Лихачев напомнил, что в 2019 году "Росатом" подписал соглашение с правительством по работе с новыми материалами, в том числе с полимерами. Планируется до 2024 года обеспечить полное импортозамещение в сфере полимеров.

Глава "Росатома" отметил, что спрос на продукцию позволяет вести эту работу с минимальным уровнем государственной поддержки. "Мы видим большую работу Минпромторга. Но от нас есть большая просьба вернуться к работе приостановленного постановления от 28 января 2016 года - это субсидирование софинансирования ряда проектов, направленных на импортозамещение", - попросил он.

На отдельном стенде Мишустину показали конечную продукцию, производимую из углеволокна этого предприятия - детали корпусов мотоциклов и автомобилей, топливные баллоны, сборные понтоны, хоккейные клюшки и лыжные палки. Внимание премьера привлекла деталь обвеса мотоцикла. Тюнин пояснил, что это разработанный инжиниринговой командой компании "обвес для профессионального гоночного байка, который осенью 2019 года на этапе чемпионата мира во Франции занял первое место".

Президент Татарстана Минниханов обратил внимание главы кабмина на другой экспонат стенда - клюшку из углеволокна. По словам Тюнина, с этими клюшками производства "Заряд" "играет целый ряд профессиональных хоккеистов", в том числе капитан хоккейной команды "Ак Барс" Данис Зарипов.

В завершение осмотра Мишустин кратко пообщался с работниками завода. Премьер высоко оценил производство углеволокна, поинтересовался уровнем зарплаты сотрудников, условиями быта и отдыха. Лихачев ответил, что средняя зарплата составляет около 70 тысяч рублей.

О заводе

​​Предприятие "Алабуга-Волокно" на территории ОЭЗ введено в эксплуатацию в 2015 году. Оно производит углеродные волокна. Мощность - до 1 400 тонн в год. Завод входит в структуру композитного дивизиона Umatex (госкорпорация "Росатом") - производителя углеродного волокна в России, располагающего производственными мощностями по всей цепочке создания композитов.

Углеродное волокно обладает уникальными техническими характеристиками, оно значительно прочнее металла при меньшем весе, устойчиво к высоким температурам и коррозии, незначительно расширяется при нагреве. Благодаря этим свойствам углеродное волокно в композитном материале востребовано в авиастроении, судостроении, автомобилестроении, энергетике, строительстве, создании спортивного инвентаря.

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