"Ростсельмаш" в 2020 году увеличил объем производства на 20%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Крупный российский производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" в первом полугодии 2020 года увеличил объем производства на 20%, по итогам года компания намерена сохранить объемы производства на уровне прошлогодних, сообщил ТАСС сообщил журналистам президент промышленного союза "Новое содружество" (учредитель "Ростсельмаша") Константин Бабкин.

"Первое полугодие [закончили] с 20% превышением к уровню прошлого года, но в прошлом году в первом полугодии наблюдался некоторый спад. По году, по прогнозам, будет все на уровне прошлого года в количественном отношении. В качественном все развивается, выводятся новые модели, сейчас активно испытывается и выводится на рынок новый кормоуборочный комбайн F2650", - сказал Бабкин.

В июне прошлого года "Ростсельмаш" объявил о приостановке производства на два месяца в связи с отсутствием заказов на продукцию из-за отмены субсидирования скидок на сельхозтехнику отечественного производства. По словам Бабкина, в целом в 2019 году было произведено свыше 5 тыс. комбайнов и около 600 тракторов. В мае компания объявила о дополнительном приеме на работу около 500 человек в связи ростом объемов производства.

ГК "Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на десяти производственных площадках в четырех странах, выпускающих технику. Основная производственная площадка находится в Ростове-на-Дону. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Компания поставляет сельхозтехнику в более чем 50 стран мира.