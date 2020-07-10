"Северный поток" будет остановлен на техобслуживание

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Nord Stream AG временно приостановит работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" для проведения с 14 по 26 июля регулярного технического обслуживания. Об этом сообщает оператор проекта.

"Двенадцатидневные работы по ежегодному техобслуживанию запланированы как часть долгосрочного управления целостностью газопровода. График техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - говорится в сообщении.

"С момента ввода в эксплуатацию газопровода природный газ бесперебойно поставляется на европейские рынки по "Северному потоку". Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации, разработанных в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами, являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации нашей трубопроводной системы", - сказал Алексей Зайцев, управляющий директор Nord Stream AG.

"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1 224 км. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.